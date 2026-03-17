Martín Lasarte está en carrera para suceder a Meneghini en Universidad de Chile

El técnico uruguayo Martín Lasarte irrumpió entre los nombres que suenan para tomar la responsabilidad de suceder al entrenador Francisco Meneghini en el primer equipo de Universidad de Chile.

Luego de la negativa del portugués Renato Paiva, según informamos en Cooperativa Deportes, el exentrenador de la selección chilena se sumó a la carrera en la búsqueda de un estratego para el resto de la temporada.

Lasarte estuvo en Universidad de Chile entre el 2014 y el 2015, donde asumió tras ser DT de U. Católica, y en los azules sumó el títutlo del Apertura 2014, una Copa Chile y una Supercopa de Chile.

El exdefensor de Deportivo La Coruña también dirigió en Rampla Juniors, Rentistas, Bella Vista, River Plate, Nacional y Danubio de su país, Al Wasl de Emiratos Arabes Unidos, Millonarios de Colombia, Real Sociedad y Al Ahly de Egipto.

En su último paso por Nacional tuvo como pupilo a Eduardo Vargas.

Además de Lasarte, en Azul Azul manejan los nombres de Fernando Gago, nombre en el que existe interés, pero dificultades para lograr acuerdo económico, y Eduardo Berizzo, que tiene prioridad de acuerdo a lo que sostuvimos en nuestra emisora.