Maximiliano Guerrero sobre Fernando Gago: Fue un gran jugador, como entrenador no sé mucho

El atacante de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero evitó profundizar en las virtudes del próximo técnico del cuadro azul, Fernando Gago, aunque destacó la jerarquía que exhibió durante su carrera como futbolista.

En primera instancia, tras ser consultado por el entrenador argentino el futbolista azul señaló: "No tengo nada que decir sobre eso. No hay nada oficial, así que prefiero no hablar del tema".

Sin embargo, luego sostuvo: "Fue un gran jugador, todos lo conocemos como fue como jugador. Como entrenador, no sé mucho. Prefiero no referirme tanto al tema como entrenador, pero fue un jugador que tuvo mucha experiencia, compitió a gran nivel muchos años. Me parece muy bien", añadió.

La elección como técnico de Fernando Gago a Universidad de Chile se produce después de la salida del argentino Francisco Meneghini. El técnico saliente dejó la institución, entre ellos la eliminación de Copa Sudamericana, obligando a la dirigencia a buscar un reemplazo de renombre para el resto de la temporada 2026.

Maximiliano Guerrero también tuvo palabras para el proceso anterior. "Estamos muy dolidos. Es una gran persona y un gran profesional, pero lamentablemente los resultados no nos acompañaron en los últimos partidos. Ahora nuestra responsabilidad es sacar esto adelante y descomprimir el ambiente", detalló.

El jugador de Universidad de Chile abordó la compleja plaga de lesiones que afecta al equipo. Según el puntero, la acumulación de bajas mermó el potencial del grupo, pero confió en que el trabajo del técnico interino John Valladares permitirá conformar una oncena competitiva para el próximo desafío en la Copa de La Liga.

Finalmente, el plantel de Universidad de Chile prepara el viaje hacia el norte para enfrentar a La Serena. El equipo buscará los tres puntos para arrancar este inédito torneo con una ventaja en su grupo.