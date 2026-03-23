Mayo confirmó contacto de Assadi y Morales con narcobarrista: No nos gustó lo que vimos

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, confirmó la veracidad de las videollamadas que tuvieron los jugadores de U. de Chile Lucas Assadi y Marcelo Morales con el barrista Víctor Poblete, alias "Vitoco", quien hasta hace poco era el líder de "Los Wayans" y actualmente se encuentra detenido por tráfico de drogas y asociación ilícita.

El domingo por la noche un reportaje de Canal 13 expuso la situación a través de pantallazos de los contactos que evidenciaron las llamadas realizadas por "Vitoco" desde el interior de un centro penitenciario con los jugadores Marcelo Morales y Lucas Assadi.

"En el club tenemos una buena relación con los dos, son jugadores de casa que están desde chiquititos acá, hablamos constantemente y no nos gustó ver lo que vimos ayer, no es algo que está bien", dijo en la presentación de Fernando Gago.

"Hablé con ellos, con ambos personalmente. Ellos entienden la situación, la gravedad del asunto, tal vez de manera ingenua contestaron llamadas, son dos jugadores que les piden muchas fotos, los niños, los hinchas, no son jugadores que no les gusta esa parte, y contestaron alguna llamada", agregó.

"Lo que me contaron es que fue porque los felicitaron por ganar el Superclásico, no entendieron el problema, no vieron la situación. Se les hizo saber que no estaba bien, se comprometieron que no volverá a pasar y confío que no será así", añadió

Otra arista revelada por el contacto fue un encuentro del director Aldo Marín con "Vitoco": "No nos gusta vernos involucrados en un reportaje de esta índole, pero más allá, al final el Directorio es un ente que está por sobre mí, no está a mi cargo o no está en mi rango de acción".

"Lo que correspondía era que hablase por los jugadores, Aldo es de los directores que más viene al club, pero no he hablado con él ni con otro director, no sé al respecto del tema, no he hablado con nadie. Tomé cartas en el asunto desde el punto de vista deportivo, que me correspondía. No me corresponde tocar el tema del Directorio", cerró.