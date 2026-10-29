Morales palpitó el clásico universitario: Será bonito el duelo con Montes

Marcelo Morales, defensa de Universidad Católica, palpitó el clásico ante Universidad de Chile y se refirió al duelo que tendrá en la cancha del Claro Arena ante Clemente Montes, puntero de los Cruzados.

En diálogo con TNT Sports, al ser consultado sobre quien tendrá la mayor preocupación el domingo, señaló: "Ojalá sea él quien se preocupe de mí. Montes está en un gran momento, tuvo una Libertadores que todos vieron. Es un gran jugador, será un bonito duelo".

Además, entre risas sostuvo que "el Nico (Ramírez) va a tener que cubrirme la espalda o lo vamos a sufrir. Será un bonito partido".

Respecto al rival, Morales remarcó que los clásicos son partidos distintos, independiente del irregular momento de los Cruzados en los dos últimos partidos.

"Los clásicos son distintos a como vienen los equipos. Es un equipo dinámico, presionan arriba, se enfrascan en el duelo uno contra uno, y será un partido de muchos duelos en la cancha, y el que lo sepa aprovechar saldrá victorioso", explicó.

Finalmente, Morales comentó que será la primera vez que le tocará jugar en el Claro Arena.

"No me ha tocado jugar en ese estadio, estoy ansioso, por lo que se ha visto en fotos y videos, es un estadio bastante bonito, y vamos a intentar ganar y los traer los puntos a casa", sentenció.

El clásico universitario está programado para el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas (20:15 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.