Octavio Rivero se convirtió en el tercer refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026

Universidad de Chile anunció este domingo al delantero uruguayo Octavio Rivero como tercer refuerzo para la temporada 2026.

Rivero, de 33 años, llegó al cuadro estudiantil después de competir dos temporadas en Barcelona de Guayaquil, en donde anotó 25 goles en 56 partidos.

"Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr. Es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este Club tan grande. Estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante", destacó el delantero en el Complejo Deportivo Azul.

Para Rivero, la U será su quinta experiencia en el fútbol chileno, tras sus pasos por O'Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

En el extranjero, jugó en Nacional, Defensor Sporting, Racing de Montevideo, Rentistas, Central Español, Atlas, Santos Laguna, Vancouver Whitecaps y el citado Barcelona de Ecuador.

Rivero, de esta forma, se integró como refuerzo junto a Eduardo Vargas y Lucas Romero.