[PERFIL] El influyente camino de Cecilia Pérez desde la política al corazón de Azul Azul

Desde su época como concejala en La Florida hasta sus días como vocera en el Palacio de La Moneda, Cecilia Pérez Jara (militante de Renovación Nacional) nunca ocultó su color político, pero mucho menos su pasión futbolística.

Hoy, alejada de los cargos públicos, la abogada egresada de la Universidad Andrés Bello ejerce como una de las figuras más poderosas en la interna de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile, donde su nombre no pasa inadvertido para nadie dada su cercanía con Michael Clark, lo que le permitió llegar a la vicepresidencia y transformarse, con la salida del directorio del empresario, en mandamás del club.

Su vínculo formal con la gestión deportiva profesional alcanzó su punto máximo en octubre de 2019, cuando asumió como Ministra del Deporte bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera. Durante su gestión, Pérez lideró procesos críticos como la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, la histórica promulgación de la ley que profesionalizó el fútbol femenino en Chile y la pandemia del coronavirus que complicó de sobremanera el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento.

Sin embargo, su verdadera prueba de fuego llegaría en abril de 2022. A solo semanas de haber dejado el gabinete, se anunció su incorporación al Directorio de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos de la U. Su llegada, de la mano del grupo controlador Tactical Sport, fue recibida con críticas por sectores que acusaron una "puerta giratoria" y por una facción de la hinchada que no olvidaba su rol como Intendenta y su férrea aplicación del plan Estadio Seguro.

Cecilia Pérez llegó a la vicepresidencia de la concesionaria, donde ha dejado de ser una directora pasiva para transformarse en una de las voces institucionales más fuertes del club.

Pese a que se define como una hincha "de tablón" y suele asistir con la camiseta puesta a los encuentros en el Estadio Nacional o regiones, su relación con los seguidores azules es tensa.

Para un sector de la hinchada, especialmente de la barra "Los de Abajo", Pérez representa la cara política y empresarial que intentan erradicar del club. Ha enfrentado amenazas y lienzos en su contra, ante los cuales siempre ha respondido con el mismo temple que mostraba en las vocerías de Gobierno. "Nada me va a alejar del club de mis amores", ha repetido en diversas entrevistas.