[PERFIL] Francisco Meneghini: El DT que duró menos de tres meses al mando de U. de Chile

Francisco Meneghini no alcanzó a estar tres meses en la banca de Universidad de Chile y solo consiguió una victoria al mando de los azules en siete partidos oficiales.

El entrenador trasandino llegó al elenco azul, tras completar una gran campaña en O'Higgins, conjunto con el que clasificó a la fase previa de Copa Libertadores.

Anteriormente tuvo pasos, en Unión La Calera, Audax Italiano, Everton y Defensa y Justicia, clubes en los cuales no consiguió grandes resultados. Además, en sus inicios, fue parte del staff técnico de Marcelo Bielsa en la selección chilena.

El proceso de "Paqui" comenzó con polémica luego de comunicarle a Leandro Fernández que no contaba con el jugador argentino para la temporada. Esta decisión causó disgusto en la parcialidad y algunos dirigentes de la U.

Su primer amistoso como técnico del cuadro "laico" no fue lo esperado, ya que perdió 3-0 ante Universitario en Perú, previo al inicio de la Liga de Primera 2026.

En la primera fecha del certamen, no pudo salir del empate sin goles frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional y el equipo azul no mostró un buen funcionamiento.

En las siguientes tres fechas el conjunto universitario no logró la victoria, con una derrota y dos empates, lo que provocó cuestionamientos de la hinchada sobre la continuidad el técnico argentino.

Sin embargo, el equipo de "Paqui" tuvo un respiro, tras derrotar a Colo Colo por la cuenta mínima en el Estadio Monumental por la quinta jornada de la Liga.

A pesar de este envión anímico, Universidad de Chile quedó eliminado de la Copa Sudamericana, luego de perder en los últimos segundos ante Palestino en el Estadio Nacional, que dejó con muchas dudas la permanencia en el cargo de Meneghini.

La gota que rebalsó el vaso fue el último empate 1-1 como local de los azules contra Universidad de Concepción por la sexta fecha, encuentro en el cual la U nuevamente no mostró un buen desempeño en el juego y terminó con la salida del entrenador trasandino de la banca de Universidad de Chile.