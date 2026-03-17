Preocupación en la U: Lucas Assadi es pretendido desde el fútbol europeo

El talentoso volante de Universidad de Chile Lucas Assadi sumó un nuevo e importante interesado desde el fútbol europeo, luego que se revelara que Malmö FF de Suecia presentó una propuesta formal para quedarse con su carta.

De acuerdo a lo informado por el medio partidario Emisora Bullanguera, el reconocido elenco escandinavo acercó a las oficinas de Azul Azul una oferta de 2,4 millones de euros, además de bonificaciones, por el pase del seleccionado nacional.

Si bien la cifra inicial es inferior a las pretensiones económicas de la dirigencia estudiantil, existe un factor que genera urgencia en la U: el jugador termina su vínculo a fines de este 2024.

Debido a esta situación contractual, a partir de julio Assadi estará habilitado por reglamento para negociar como jugador libre con cualquier otro club, existiendo el riesgo real de que abandone el Centro Deportivo Azul en los próximos meses sin dejarle réditos económicos a la institución.

Cabe recordar que la concesionaria laica ya rechazó durante a comienzos de año una oferta de Atlético Mineiro de Brasil, la cual superaba los cuatro millones de dólares, debido a que la fórmula de pago era en varias cuotas.

En paralelo, la gerencia deportiva del equipo universitario ha intentado llegar a un acuerdo con el entorno del mediocampista para extender su contrato, pero de momento las tratativas no han llegado a buen puerto.