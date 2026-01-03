Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

¿Qué número usará Eduardo Vargas en su nuevo ciclo en Universidad de Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "laico" despejó una de las grandes incógnitas de los hinchas tras oficializar el fichaje. "Turboman" dejará atrás el 17 que lo hizo brillar en 2011 para portar un dorsal con historia en el club.

¿Qué número usará Eduardo Vargas en su nuevo ciclo en Universidad de Chile?
 U. de Chile
Junto con la confirmación de su fichaje, una de las preguntas que más se repetía entre los fanáticos de Universidad de Chile era sobre el dorsal que utilizaría Eduardo Vargas en su esperado retorno al elenco estudiantil. La duda quedó resuelta rápidamente este sábado a través de las redes sociales del club.

Lejos del número 17 que inmortalizó durante la campaña de la Copa Sudamericana 2011, el atacante de 36 años portará una camiseta cargada de simbolismo en la institución: La número 11.

"La 11 para el multicampeón de América", publicó el elenco estudiantil en su cuenta de X (ex Twitter), acompañando el mensaje con una gráfica del jugador luciendo su nueva indumentaria.

La elección no es menor, ya que ese número fue utilizado históricamente por el máximo ídolo de la institución, Marcelo Salas, lo que añade una carga emotiva y de responsabilidad extra al regreso del nacido en Renca.

De esta manera, Vargas ya tiene su armadura lista para saltar a la cancha y comenzar su segunda etapa en el "Romántico Viajero", donde buscará revalidar sus credenciales de goleador ahora con el "11" en la espalda.

