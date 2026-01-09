Recoleta FC se adelantó y confirmó el préstamo de Lucas Romero a la U

Tras la presentación de Eduardo Vargas como su primera incorporación para la temporada 2026, Universidad de Chile sumó este viernes al segundo refuerzo de la era de Francisco Meneghini.

Si bien el cuadro azul ha optado por la cautela y no ha querido hacer anuncios en sus redes, el club paraguayo Deportivo Recoleta se adelantó y confirmó el traspaso del mediocampista Lucas Romero al Romántico Viajero.

"Lucas Romero fue transferido al Club Universidad de Chile a préstamo por un año. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío", señalaron desde el conjunto canario.

En la pasada temporada con el elenco funebrero, el volante defensivo anotó un gol y dio dos asistencias en 34 partidos, mostrando un nivel que le permitió ser citado por Gustavo Alfaro para la selección de su país en la fecha FIFA de noviembre.