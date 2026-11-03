Rivarola fue objeto de burlas por frase sobre inminente título de Colo Colo

Diego Rivarola, exdelantero e ídolo de Universidad de Chile, fue objeto de burlas en redes sociales luego de una particular reflexión sobre los títulos de Colo Colo, que puede conquistar su estrella número 35 este domingo ante Ñublense en Chillán.

La situación se produjo durante el programa "Leones Sueltos" de ESPN, donde el exfutbolista compartía espacio con Rafael Olarra y recibió una provocación de un seguidor "albo" que preguntó: "¿Irán a Chillán a ver cómo papá levanta otra copa?".

Rivarola respondió defendiendo el sentimiento de los seguidores azules, más allá de los éxitos deportivos. "Mira, amigo, a nosotros nos encanta salir campeón, pero no somos hinchas de la U por las copas, así que levanten las que quieran, seguiremos siendo hinchas de la U", manifestó.

Sin embargo, fue su siguiente reflexión la que provocó las burlas. "Mientras más copas levanta Colo Colo, más hinchas de la U somos; eso es lo que no se dan cuenta", agregó el exatacante, en una frase que rápidamente circuló entre los aficionados del conjunto de Macul.

Una de las reacciones llegó desde la cuenta Relatos Populares, que compartió el registro acompañado de un duro cuestionamiento: "Pero mira la estupidez que dice Rivarola. Qué mediocridad más grande", escribió, junto con calificar de "memes" al equipo, la hinchada y sus exjugadores.