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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

¿Se "limpian" para el clásico con la UC? Los jugadores de la U al borde de la suspensión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En caso de ser amonestados ante Ñublense, quedarán fuera ante Everton en la próxima fecha.

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Este lunes Universidad de Chile recibe a Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera, con nombres importantes al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El elenco de Fernando Gago tiene cuatro jugadores apercibidos, que en caso de ser amonestados quedarán "limpios" para el clásico con Universidad Católica, ya que la sanción se aplicará en la próxima jornada ante Everton.

Los azules con riesgo de castigo con el arquero Gabriel Castellón, el defensa central Matías Zaldivia, el volante ofensivo Javier Altamirano y el puntero Maximiliano Guerrero.

El partido de esta tarde arrancará a las 17:00 horas en Rancagua con arbitraje de Cristián Garay, y la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.

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