Universidad de Chile anunció la salida de Nicolás Guerra

Después de muchos rumores en torno al futuro de Nicolás Guerra, Universidad de Chile decidió por zanjar el tema este martes al anunciar que el delantero nacional no continuará para la siguiente temporada.

"Finalizó su vínculo contractual, cerrando así su segunda etapa en la institución", detallaron en un comunicado compartido a través del sitio oficial del elenco "azul".

Así mismo, mencionaron que: "El formado en el Club, sumó un total de 178 partidos con nuestra camiseta durante ambos períodos consagrándose campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025".

Esta situación termina por confirmar lo que informamos en Cooperativa Deportes, ya que ambas partes no tenían intención de continuar y así se abrió una puerta para que el delantero chileno busque cumplir sus intenciones de jugar en el extranjero.