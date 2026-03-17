Universidad de Chile estrenará el reconocimiento facial en la Copa de la Liga

Universidad de Chile anunció que este viernes en el partido ante Deportes La Serena, por la fecha 1 de la Copa de la Liga, se estrenará el reconocimiento fácil para algunos sectores del Estadio Nacional.

"Nuestro próximo partido ante Deportes La Serena, por la fecha 1 de la Copa de la Liga, contará con un nuevo registro facial para los hinchas que compren sus entradas para los accesos de Fuera Marquesina, Bajo Marquesina, Puerta 10 (tribuna lateral sur) y Tribuna lateral norte", anunció el club a través de su sitio web.

"El plan piloto de este nuevo sistema de seguridad será un requisito obligatorio para todos los hinchas mayores de 12 años que intenten adquirir sus tickets en las ubicaciones especificadas. El sistema se enmarca en nuestra búsqueda de garantizar un mejor servicio para todos quienes acompañan al Romántico Viajero", añadió.

"Este nuevo sistema de registro facial es una aplicación piloto con miras a implementarlo de manera progresiva a futuro. Para acceder de manera normal a la venta de entradas y asegurar su ticket, nuestros hinchas tendrán que registrarse previamente en el siguiente enlace https://controlacceso.dixicontrol.cl/cadastro?c=ADA y seguir los pasos hasta completar el registro", complementó el club.