Universidad de Chile expuso a barristas que participaron de incidentes en el Nacional

Universidad de Chile anunció a través de su sitio web que interpuso querellas individualizadas por los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en el duelo ante Audax Italiano e incluso expuso con imágenes a nueve adultos que fueron identificados como parte de los hechos.

"En cumplimiento con las obligaciones de seguridad aplicables a organizadores de espectáculos de fútbol profesional —que incluyen el uso de cámaras de seguridad, control de acceso e identidad y medios de grabación— conforme a la Ley N° 19.327 y su Reglamento (DS N° 1.046/2016), se han puesto a disposición de la autoridad los registros audiovisuales correspondientes que ayuden a probar la presunta participación que está siendo investigada", explicó el club en un comunicado.

"De esta manera, gracias al sistema de reconocimiento facial, se presentaron querellas en contra de 13 personas por su eventual participación en la comisión de delitos cometidos en la galería sur, nueve adultos y cuatro menores de edad, el viernes pasado. El Club entregó a la justicia el material gráfico y audiovisual como prueba, en cumplimiento de sus obligaciones sobre la base del marco normativo aplicable. En estas querellas particulares contra cada uno de los involucrados, tal como lo recomendó la autoridad, Universidad de Chile solicitará las mayores penas que contempla nuestro ordenamiento y medidas de restricción a la libertad, como cautelares mientras dure el proceso, y también en las sanciones finales", añade.

Los nueve querellados mayores de edad son los siguientes:

JPRE (19804460-1)

MFRF (19659815-4)

BAFT (21384125-4)

EEGM (17840677-9

DIGC (22020659-9)

BEBT (21296837-4)

IISM (21517147-7)

JPBS (22537999-8)

PAVP (14341075-7)

Las imágenes publicadas por la U son las siguientes