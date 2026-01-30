Síguenos:
Barristas de la U esperaron el inicio del partido con Audax para empezar los disturbios en el Nacional

Los barristas de Los de Abajo esperaron el inicio del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el duelo inaugural de la Liga de Primera 2026, para causar disturbios en la galería sur del Estadio Nacional.

