Barristas de la U esperaron el inicio del partido con Audax para empezar los disturbios en el Nacional
Un grupo de barristas de la U se descontroló y provocó un incendio en el Nacional
Los barristas de Los de Abajo esperaron el inicio del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el duelo inaugural de la Liga de Primera 2026, para causar disturbios en la galería sur del Estadio Nacional.
