Universidad de Chile oficializó el fichaje de Tobías Reinhart

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Universidad de Chile oficializó durante la noche de este martes el fichaje del volante argentino Tobías Reinhart, procedente de Reggiana de Italia.

Reinhart se formó en Temperley y debutó en 2018, aunque año después partió al fútbol italiano, jugando en Spezia Calcio.

Volvió a Temperley a mediados de 2020 y retornó a Italia en 2024, firmando en Reggiana, de la Serie B, en donde estuvo dos años y medio.

Con este fichaje, Reinhart se convirtió en el segundo refuerzo para el equipo de Fernando Gago en el mercado invernal, sumándose a Gonzalo Reyna.

Universidad de Chile actualmente marcha segundo en la Liga de Primera, con 30 puntos, a 12 del líder Colo Colo; y en la Copa Chile, jugará este miércoles ante Unión San Felipe, buscando la clasificación a octavos de final.

El duelo ante San Felipe será en el Estadio "Nicolás Chahuán" de La Calera, desde las 18:00 horas (22:00 GMT) y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.