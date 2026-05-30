[VIDEO] Altamirano y Calderón protagonizaron tenso encontronazo en el duelo ante Concepción

Los futbolistas de Universidad de Chile Javier Altamirano y Franco Calderón protagonizaron un tenso encontronazo tras el cobro de una falta en el duelo ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Al momento del tenso encontrón el cuadro azul iba 1-1 y luchaba por alcanzar una ventaja que finalmente llegó en los pies de Eduardo Vargas en la recta final del duelo.