Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago12.2°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Altamirano y Calderón protagonizaron tenso encontronazo en el duelo ante Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos jugadores se pelearon tras el cobra de una falta.

[VIDEO] Altamirano y Calderón protagonizaron tenso encontronazo en el duelo ante Concepción
 Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los futbolistas de Universidad de Chile Javier Altamirano y Franco Calderón protagonizaron un tenso encontronazo tras el cobro de una falta en el duelo ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Al momento del tenso encontrón el cuadro azul iba 1-1 y luchaba por alcanzar una ventaja que finalmente llegó en los pies de Eduardo Vargas en la recta final del duelo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada