[VIDEO] Eduardo Vargas desperdició un penal ante Cobresal

Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, desperdició un lanzamiento penal durante el enfrentamiento ante Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera, disputado este domingo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El experimentado atacante tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de los azules desde los doce pasos, pero el arquero Alejandro Santander reaccionó de gran manera y evitó el festejo de "Turboman".

La intervención del guardameta impidió que Universidad de Chile aumentara su diferencia en el marcador durante un compromiso importante para sus aspiraciones en la recta final del Campeonato Nacional.

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