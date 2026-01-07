¿Cómo? Yerco Oyanedel fue anunciado en Limache y terminó renovando en U. de Concepción

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

En una de las situaciones insólitas dentro de este mercado de pases, el lateral chileno Yerco Oyanedel pasará al recuerdo tras ser anunciado el pasado martes como duodécimo refuerzo de Deportes Limache para luego confirmarse su renovación en Universidad de Concepción este miércoles.

La publicación con la que el cuadro "tomatero" lo presentó a través de redes sociales fue borrada pocos minutos después. Ante la incertidumbre que se mantuvo al respecto, el vigente campeón de la Liga de Ascenso asomó para romper el silencio.

"Nuestro campeón fue pieza importante en la histórica campaña que nos devolvió al lugar que merecemos, aportando entrega, compromiso y experiencia dentro y fuera de la cancha", escribieron desde la cuenta del cuadro "penquista".

En su última temporada, el lateral izquierdo de 25 años disputó 35 partidos, anotando un gol y repartiendo cinco asistencias bajo las instrucciones de Cristián "La Nona" Muñoz.