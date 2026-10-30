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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

FIFA sancionó a Universidad de Concepción por deudas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Campanil" además recibió una seria advertencia respecto a los derechos de formación.

FIFA sancionó a Universidad de Concepción por deudas
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Al complejo momento deportivo que tiene a Universidad de Concepción en zona de descenso se sumó una sanción administrativa de la FIFA, por pagos adeudados relacionados a contratación de jugadores.

El abogado deportivo Marcelo Bee Sellares señaló que la Comisión Disciplinaria castigó al "campanil" con 49.126,99 de dólares (unos 48.719.235 pesos chilenos) debido a siete órdenes de pago pendientes por derechos de formación y contribuciones solidarias monitoreadas por la FIFA Clearing House.

En concreto, las deudas corresponden a las contrataciones de Luis Rojas (32.213,13 dólares), Franco Benítez (14.328,77 dólares) y Leonel González (2.585,09 dólares).

Además, se dictó un recargo del 2,5 por ciento para los clubes formadores, que asciende a los 1.228,17 dólares (1.218.246,39 pesos chilenos).

Por otra parte, la UdeC recibió una amonestación, apareciendo como acreedor por los derechos formativos de Arnaldo Castillo y Jean Meneses, sumando en conjunto 3.933,82 de dólares (3.894.871,29 pesos chilenos).

La escuadra penquista también recibió una dura advertencia: Un segundo incumplimiento puede significar la pérdida de recibir montos por derecho de formación de jugadores.

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