La honestidad de Cristian Muñoz tras la goleada a manos de Colo Colo: "Nos arrollaron"

Universidad de Concepción sufrió un inapelable 6-1 en su visita a Colo Colo por la fecha 26 de la Liga de Primera, mostrando un desempeño que lamentó su director técnico, Cristian Muñoz.

En rueda de prensa, "La Nona" no se escudó en excusas y reconoció el dominio de los albos: "Creo que en el primer tiempo no le encontramos la vuelta al partido. El trámite en general, nos arrollaron en el primer tiempo; luego estábamos lentos, saltábamos tarde a las presiones. Soy el responsable de esto. Yo soy el que planifico los partidos y todo".

Haciendo alusión a su ubicación en el penúltimo lugar, el entrenador del cuadro penquista afirmó que "es una derrota muy dolorosa, porque estamos en un momento muy complejo, difícil, donde hemos intentado por todos lados encontrarle la vuelta a la situación y cada día se hace más complejo".

El adiestrador del conjunto forero sostuvo que "el partido fue muy difícil. Colo Colo no te perdona: cada opción que tienen y con los jugadores que tienen, terminan en gol. Hoy día creo que hicimos todo lo posible para perder el partido de esa manera y la verdad es que es doloroso, porque cada día la situación es más compleja, cada día la autoestima de los jugadores es mucho más compleja".

"Hay partidos demasiado ingratos que hemos tenido y hoy no hay nada que decir, el rival fue extremadamente superior a nosotros en todo ámbito", agregó el estratego del Campanil.

Por último, Muñoz indicó que "en el segundo tiempo estábamos bien posicionados. El partido ya estaba prácticamente liquidado, pero tuvimos situaciones de gol y no las pudimos concretar. El primer tiempo condicionó todo y creo que gran parte de la responsabilidad es mía".