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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

U. de Concepción avisó que Leonardo Ramos está "plenamente habilitado para dirigir"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco del campanil explicó que el entrenador recibió la licencia Conmebol Pro.

U. de Concepción avisó que Leonardo Ramos está
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A través de un comunicado publicado en redes sociales, Universidad de Concepción avisó que el técnico Leonardo Ramos está "plenamente habilitado para dirigir" al confirmar que el entrenador recibió la licencia Conmebol Pro.

Con el fin de responder las dudas expuestas por el Colegio de Entrenadores, el cuadro del campanil explicó en la publicación que "la licencia fue entregada por Conmebol, por lo que se encentra plenamente habilitado para dirigir desde esta fecha en la banca del Campanil".

Luego de eso, el club explicó que "antes de generar incertidumbre o alarma innecesaria será fundamental privilegiar la comunicación directa y la buena disposición entre las partes".

Así Ramos podrá decir presente en el duelo que el cuadro penquista afrontará este domingo 12 a las 20:00 horas ante Cobresal.

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