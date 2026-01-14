Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

Universidad de Concepción oficializó a Cristhofer Mesías como su décimo refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante nacional llega desde Cobresal.

Universidad de Concepción oficializó a Cristhofer Mesías como su décimo refuerzo
- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichaje sde Cooperativa.cl. 

Universidad de Concepción oficializó a través de sus redes sociales al volante chileno Cristhofer Mesías como su décimo refuerzo para la temporada 2026, donde disputarán la Liga de Primera, Copa de La Liga y Copa Chile.

El mediocampista nacional de 27 años viene de disputar 31 partidos durante la temporada pasada, donde repartió dos asistencias con la camiseta de Cobresal.

Mesías se une a los nombres ya presentados de Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra, Leonel González, David Retamal y Antonio Díaz.

