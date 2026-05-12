Universidad de Concepción oficializó la salida de Leonardo Ramos

Universidad de Concepción decidió terminar con los rumores que han circulado en los últimos días y confirmó la salida del entrenador Leonardo Ramos, quien había llegado al club a fines de marzo para reemplazar a Juan Cruz Real, quien dio un paso al costado por motivos personales.

A través de un comunicado, el Campanil indicó que el charrúa, cuyo nombre ha surgido como candidato para la banca de Danubio de su natal Uruguay, presentó su renuncia y esta fue aceptada.

En la misma línea, desde el elenco penquista apuntaron que esta decisión "se produce tras la expresa voluntad del entrenador de no continuar en sus funciones y en consideración a los recientes resultados deportivos del primer equipo".

Además, señalaron que mientras se busca a un entrenador definitivo, el cuadro forero estará a cargo de Ricardo Viveros, histórico ex jugador de la institución, y Alvaro Burgos.

Presentado oficialmente el pasado 26 de marzo, Ramos apenas alcanzó a dirigir en cinco partidos a la UDEC, dejando un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.