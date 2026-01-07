Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol

[VIDEO] El viral pelotazo que pegó el exU. Católica Damián Díaz durante su presentación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino llegó a Ecuador tras su paso por Banfield.

[VIDEO] El viral pelotazo que pegó el exU. Católica Damián Díaz durante su presentación
La presentación del volante Damián Díaz fue tendencia en redes sociales, no solo por el retorno del volante trasandino a la Liga Pro de Ecuador, sino porque cometió el blooper de la jornada en su presentación con Guayaquil City.

Posterior a la tradicional firma, se dispuso a lanzar balones a los hinchas. En su primer lanzamiento, accidentalemente impactó de lleno con un pelotazo a un trabajador del club. Ya en su segundo intento logró dirigir correctamente la esférica a la tribuna.

"Para mí es muy importante volver a Guayaquil y Ecuador, es el país que amo y que elegí para vivir. Tengo dos hijos que son de acá, el amor siempre va a ser eterno" expresó.

Con esto, el jugador vuelve al fútbol ecuatoriano tras su paso por Banfield, club en el que disputó ocho partidos y registró un gol. 

 

