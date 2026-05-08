Ministra Duco se reunió con Alejandro Domínguez en la sede de Conmebol

Natalia Duco, ministra del Deporte, se reunió con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en el marco del viaje de la secretaria de Estado a Paraguay para participar en la Cumbre del Deporte.

Duco participó en la cumbre, que contó con la presencia de más de 30 ministros y autoridades deportivas del continente, y en paralelo tuvo reuniones bilaterales con diversos organismos internacionales, destacando el encuentro con Domínguez, mandamás del fútbol sudamericano.

Fue el propio Domínguez quien destacó esta reunión en sus redes sociales: "Un placer recibir a Natalia Duco Soler, ministra de Deporte de Chile".

"Seguimos tendiendo puentes con las autoridades de los países sudamericanos. ¡Muchas gracias por la visita!", publicó Domínguez, con varias imágenes de la reunión.