Tras flexibilizar medidas: Gobierno lanzó Plan Pedalea Seguro para ciclistas en el Parquemet

Este viernes, el Ministerio del Deporte lanzó el Plan Pedalea Seguro, con controles para garantizar la seguridad de ciclistas en el Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet).

El programa se presentó luego de conversaciones entre el Mindep y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permitieron flexibilizar las exigencias contempladas inicialmente en el programa.

Se eliminó el uso oblitatorio de chaleco reflectante. Por otra parte, la implementación de un registro QR —que preliminarmente también incluiría a los ciclistas de ruta— finalmente quedó fijado solo para ciclistas de enduro que utilicen los nuevos senderos habilitados.

Además, se contemplan tres puntos de fiscalizaciones, en un trabajo colaborativo entre Carabineros y la Seremi de Transportes.

El destacado deportista nacional Martín Vidaurre participó de la jornada y destacó que "es importante avanzar en medidas que mejoren la convivencia en el cerro. El uso obligatorio del chaleco generó dificultades entre los ciclistas, pero esta nueva propuesta representa un avance y permite compatibilizar distintas necesidades".

"El San Cristóbal es un espacio de enorme valor para el deporte, que reúne a personas de distintos sectores de Santiago. Por eso, es fundamental educar, respetar los senderos y entender que compartimos este espacio", sumó.

"Esta iniciativa busca ordenar el uso del parque y resguardar la seguridad de todas las personas que conviven en él. Avanzamos hacia una mejor convivencia con medidas como: inscripción anual y un pequeño adhesivo en la bicicleta, sin necesidad de chalecos u otros elementos adicionales", expresó Francisco Riveros, ministro del Deporte.

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, señaló que "nuestro objetivo es promover una convivencia responsable, reforzando la fiscalización, el respeto de la Ley de Tránsito y el límite de velocidad de 30 km/h. Debemos resguardar especialmente a niños, personas mayores, familias y a todos quienes disfrutan de este espacio".

El Plan Pedalea Seguro tendrá una marcha blanca entre el 1 y el 14 de diciembre, comenzando su implementación formal a partir del martes 15 de aquel mes.