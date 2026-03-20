Presidente Kast ratificó postulación de Santiago para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

El Presidente, José Antonio Kast, ratificó este viernes la postulación de Santiago como sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, en una actividad realizada en La Moneda junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco; el subsecretario del Deporte, Andrés Otero; el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica; y destacados deportistas nacionales.

El Mandatario sostuvo que para su Gobierno esta candidatura tiene una alta relevancia, pese al escenario fiscal del país, y defendió la inversión en deporte como una apuesta por el desarrollo y por las oportunidades para niños y jóvenes. Además, remarcó que el desafío apunta a articular un trabajo conjunto entre el Estado, la ciudadanía, la sociedad civil y el mundo privado.

"Para nuestro Gobierno es de suma importancia la postulación para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Pese a la difícil situación fiscal, tenemos la convicción de que invertir en deporte es invertir en futuro, es una apuesta por el desarrollo y las oportunidades para nuestros niños y jóvenes", explicó.

"Este desafío será también un ejemplo de trabajo colaborativo entre el Estado, la ciudadanía, la sociedad civil y el mundo privado. Será la expresión concreta de nuestra promesa de mover a Chile, no solo en lo deportivo, sino también en lo social y lo humano", agregó.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, afirmó que el objetivo de Chile no pasa solo por organizar el evento, sino por dejar capacidades instaladas para las próximas generaciones e impulsar una cultura deportiva de alcance masivo. En esa misma línea, el Gobierno busca aprovechar la infraestructura existente y proyectar un legado deportivo y social a largo plazo.

"El futuro de Chile también se juega en una cancha, en una pista y estamos listos para este nuevo desafío", dijo, añadiendo que "nuestro objetivo no es ser una sede más. Chile quiere ser protagonista e iniciar un camino que deje las capacidades instaladas para las próximas generaciones y que sea una inspiración para todos los jóvenes del país, para impulsarlos a realizar deporte de manera masiva y así poder instalar una cultura deportiva en este país que tanto necesitamos".

Santiago competirá por la sede con Asunción, en Paraguay, y Bangkok, en Tailandia. La definición se adoptará en junio de este año en Suiza, en una carrera que puede marcar un nuevo hito para la organización de grandes eventos deportivos en Chile.