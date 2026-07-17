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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Joaquín Niemann dijo adiós al Abierto Británico en la segunda jornada

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El nacional pagó caro su complejo inicio en el "major" británico.

Joaquín Niemann dijo adiós al Abierto Británico en la segunda jornada
 EFE
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Un abrupto final tuvo la participación del golfista nacional Joaquín Niemann en el Abierto Británico, mejor conocido como The Open, tras no pasar el corte del tradicional major.

El chileno llegaba al segundo día de competencia con una mochila bastante pesada después de un jueves donde estuvo lejos de su mejor nivel y terminó con una tarjeta con seis golpes sobre el par de la cancha.

En esta oportunidad, pese a anotarse con tres birdies (hoyos 5, 10 y 11), un bogey en la octava bandera dejó al talagantino con un +4 en la tabla general, quedando fuera de competición para el fin de semana por cuarta ocasión en sus siete participaciones en el certamen británico.

Cabe señalar que "Joaking" no fue el único nombre ilustre que no pudo avanzar en el torneo, ya que otras figuras del circuito como Cameron Smith, Viktor Hovland, Justin Rose y Jordan Spieth corrieron la misma suerte.

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