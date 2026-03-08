Síguenos:
Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Joaquín Niemann sufrió un duro desplome y terminó lejos de la cima en el LIV Golf de Hong Kong

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional entregó una tarjeta de 72 golpes (+2) en su última presentación

Joaquín Niemann sufrió un duro desplome y terminó lejos de la cima en el LIV Golf de Hong Kong
El golfista chileno Joaquín Niemann no pudo sostener su buen ritmo y cerró una amarga participación en el LIV Golf de Hong Kong, donde cedió terreno de forma inesperada hasta finalizar fuera de los 40 mejores.

El talagantino llegaba a la jornada decisiva con la ilusión de meterse en la pelea por el título, tras escalar en la segunda ronda hasta el puesto T12 con una tarjeta acumulada de -10. Sin embargo, el campo de Fanling castigó la irregularidad del nacional y protagonizó un descenso vertical.

Niemann entregó una tarjeta de 72 golpes (+2) en su última presentación. Pese a que intentó reaccionar con un birdie en el hoyo 4, una racha negativa de bogeys en las banderas 3, 8, 9 y 10 sepultó cualquier opción de remontada.

Con un descuento final en el hoyo 18, el capitán de Torque GC selló un acumulado total de -8, terminando en la posición T41, muy lejos de los puestos de vanguardia que había rozado el sábado.

En la parte alta, el español Jon Rahm dominó con autoridad para imponerse con un total de -23, superando por tres impactos al belga Thomas Detry.

