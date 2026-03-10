Niemann descartó preocupación por su falta de triunfos: "Es cuestión de tiempo volver a ganar"

El golfista chileno Joaquín Niemann afirmó que no se encuentra inquieto por no conseguir victorias en el último periodo de la competencia. El deportista nacional, de 27 años, abordó su estado de forma en una rueda de prensa en Singapur, ciudad donde este jueves iniciará la defensa del título obtenido el año pasado en el circuito LIV Golf.

"No tuve el mismo comienzo que el año pasado, pero tras ganar cinco veces las expectativas siempre están ahí. Siento que tengo que mantenerme en mi línea, seguir trabajando en lo que necesito y seguir con mi proceso. Sé que si sigo haciendo lo mismo, es cuestión de tiempo que recupere la senda de la victoria", explicó el profesional de Chile, quien no registra triunfos desde el pasado mes de julio en Reino Unido.

El representante del equipo Torque analizó sus recientes participaciones en Hong Kong, donde finalizó en el puesto 41, además de sus desempeños en Adelaida y Riad. Joaquín Niemann subrayó que necesita juntar las piezas de su juego para competir con libertad. "Disfruto mucho jugando al golf. Cuando estoy en mi mejor momento, puedo ganar en cualquier tipo de campo", detalló el atleta ubicado en el puesto 182 del ranking mundial.

Asimismo, el deportista de Santiago valoró el nivel exhibido por el golfista español Jon Rahm, reciente ganador en territorio asiático. "Lleva jugando un golf increíble los últimos diez años. Haber podido competir contra él estos últimos años supuso un gran reto para mí. Cada vez que tienes competencia frente a ti, te impulsa a ser mejor y a esforzarte más", reconoció el chileno respecto al líder de la clasificación general del circuito saudí.

Joaquín Niemann iniciará su participación en Singapur con el objetivo de revertir los cortes fallidos en sus incursiones previas por los circuitos europeo y asiático. El plantel de Torque confió en la capacidad de su capitán para retomar el protagonismo en una de las paradas más exigentes del calendario internacional antes de continuar con la gira por Estados Unidos.