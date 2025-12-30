Tiger Woods cumplió 50 años convertido en leyenda y con el futuro deportivo en duda

Existe un antes y un después de Tiger Woods en el deporte mundial. Este martes 30 de diciembre, el estadounidense cumplió 50 años celebrando una carrera que revolucionó el golf, pero pagando el costo físico de ser leyenda. El "Tigre" pasó todo el 2025 alejado de los campos tras romperse el tendón de Aquiles en marzo y someterse a su séptima operación de espalda en septiembre.

Con 15 "Majors" y 82 trofeos de la PGA en su palmarés, su futuro competitivo es una incógnita. Su última aparición profesional fue en julio de 2024 en el Abierto Británico. Sin embargo, al cumplir 50 años, se abre la puerta del PGA Tour Champions, el circuito reservado para veteranos. "Probablemente jugaré unos 25 torneos entre ambos circuitos", bromeó semanas atrás en Bahamas.

El nuevo rol: Salvar al PGA

Más allá de si vuelve a jugar, Woods asumió un desafío mayor en los despachos: transformar la actividad para frenar el éxodo de talentos hacia el LIV Golf, financiado por capitales saudíes. Recientemente fue designado presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour, órgano encargado de diseñar los cambios para 2027.

En lo personal, el ex número uno del mundo —quien amasó una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares— también ha sido noticia por su vínculo con la familia de Donald Trump, a través de su relación con Vanessa Trump, madre de la nieta golfista del mandatario.