Tiger Woods regresa a la actividad tras más de un año fuera de las canchas

El estadounidense Tiger Woods volverá este martes a la competencia con Jupiter Links GC para disputar el segundo partido de la final de la Liga TGL frente a Los Angeles Golf Club, en una serie al mejor de tres que comenzó cuesta arriba para su equipo.

El conjunto de la Costa Oeste se quedó este lunes con el primer encuentro por 6-5, luego de que Sahith Theegala sumara dos puntos decisivos en el hoyo "Stone & Steeple" para adelantar 1-0 a LAGC en la definición.

Tras actuar en los últimos días como asesor, Woods regresará a la alineación de Jupiter Links, cuadro que también integran sus compatriotas Max Homa y Kevin Kisner, además del surcoreano Tom Kim. Enfrente estará un equipo compuesto por Collin Morikawa, Sahith Theegala, Justin Rose y Tommy Fleetwood.

El veterano golfista volverá a jugar también un eventual tercer partido si su equipo logra igualar la serie en el segundo choque. El ganador de la final reemplazará como campeón a Atlanta Drive GC, monarca de la edición inaugural, que esta temporada cayó en semifinales precisamente ante LAGC.

La reaparición de Woods también genera expectativa por su estado físico, ya que no disputa un torneo completo desde el Abierto Británico de 2024, cuando no superó el corte en Royal Troon. De cara al próximo Masters de Augusta, el exnúmero uno del mundo ya dejó abierta la posibilidad de competir, aunque admitió que su recuperación sigue siendo irregular tras sus últimas intervenciones físicas.