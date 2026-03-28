Tiger Woods volcó su auto bajo efectos de sustancias: Fue liberado tras varias horas detenido

El golfista Tiger Woods sufrió un accidente de tránsito la noche del pasado viernes, volcando su vehículo bajo los efectos de sustancias que aún no se han detallado por parte de las autoridades.

Woods conducía un todoterreno negro a gran velocidad en la localidad de Jupiter, Florida, sobre las 14:00 hora local cuando intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño.

La acción terminó con el automóvil volcado de lado y el golfista se vio obligado a salir por una de las ventanillas.

Tras cerca de ocho horas detenido, y con el pago de una fianza, Woods dejó raudamente las dependencias policiales, ante la presencia de algunos medios gráficos que aguardaban en el exterior de la prisión del condado de Martin, según imágenes distribuidas por medios estadounidenses.

Dentro de las acusaciones de conducir bajo la influencia de sustancias y de daños a la propiedad, también se incluye el negarse a someterse a una prueba de orina para detectar si había consumido otros elementos prohibidas.

Según el sheriff del condado de Martin, John Budenskiek, el golfista dio negativo en el test de alcohol y no dio más detalles de las circunstancias del siniestro, ocurrido cerca de la residencia de Woods.

"Mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia", apuntó el sheriff, quien precisó que en el vehículo no se encontraron drogas, ni medicamentos. De todas formas el oficial remarcó: "Da igual quien seas. Si infringes la ley, nosotros la aplicaremos".

De esta manera, el experimentado golfista de 50 años sumó otro escándalo a su turbulenta carrera, que en los últimos años ha tenido diversos episodios extradeportivos.