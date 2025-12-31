Diablos y Diablas conocieron a sus rivales en el Premundial de hockey Santiago 2026

Luego de la exitosa organización de la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025, la Federación Internacional (FIH) y Chile Hockey ya están trabajando en un nuevo certamen de selecciones a disputarse durante el primer semestre del año entrante en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

Se trata de las Qualifiers Santiago 2026, torneo internacional adulto donde las selecciones chilenas femenina y masculina intentarán conseguir un cupo en el Mundial que se desarrollará del 15 al 30 de agosto del próximo año en Países Bajos y Bélgica.

Diablos y Diablas serán anfitriones y representarán a Chile en este campeonato luego de asegurar un lugar en la última Copa Panamericana Uruguay 2025.

Este Premundial contará con ocho equipos de varones y ocho de damas divididos en dos grupos de cuatro integrantes. Los finalistas y el tercer puesto clasificarán directo a la Copa del Mundo.

El cuarto deberá esperar el resultado del Premundial paralelo y el que tenga mejor ranking mundial también accederá a la cita planetaria.

Rivales y programación de los Diablos

La selección chilena masculina dirigida por Emiliano Monteleone, que terminó el 2025 en el casillero 22 del ranking mundial que elabora la Federación Internacional, irá en busca de un cupo en el Mundial 2026 tras adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025.

Los Diablos integran el Grupo A de las Qualifiers Santiago 2026 junto a Francia (9°), Gales (15°) y Escocia (20°).

Domingo 1 de marzo

20:15 horas / Gales vs. Chile.

Martes 3 de marzo

20:15 horas / Escocia vs. Chile.

Miércoles 4 de marzo

18:00 horas / Francia vs. Chile.

Rivales y programación de las Diablas

La selección femenina dirigida por Cristóbal Rodríguez, que terminó en el 15° lugar del ranking mundial de la FIH, es una de las candidatas a conseguir uno de los tres pasajes directos a la Copa Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026.

Las Diablas integran el Grupo A de las Qualifiers Santiago 2026 junto a Australia (6°), Francia (17°) y Suiza (40°).

Lunes 2 de marzo

20:15 horas / Chile vs. Suiza.

Miércoles 4 de marzo

20:15 horas / Chile vs. Australia.

Jueves 5 de marzo

20:15 horas / Francia vs. Chile.