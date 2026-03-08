Las Diablas celebraron la clasificación con el título del Premundial ante Australia

La selección chilena femenina de hockey césped cerró con broche de oro su enorme Premundial en Santiago, pues luego de asegurar la clasificación al torneo planetario también se quedaron con el título del certamen en el Centro "Claudia Schüler".

Las Diablas se impusieron por 1-0 a Australia, elenco al que ya habían derrotado en fase de grupos, en un reñido compromiso con gradas llenas.

El gol decisivo de la jornada fue obra de Antonia Irazoqui al minuto seis del primer cuarto, mientras la arquera nacional Natalia Salvador se alzó como figura con intervenciones clave para mantener la ventaja en un cotejo de fuerzas parejas.

De esta manera, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez hizo historia en casa y ahora deberá seguir preparándose para el Mundial de Países Bajos y Bélgica, entre el 15 y 30 de agosto.

Además de los finalistas Chile y Australia, también sacó pasajes directos Irlanda, ganador del tercer puesto con un 3-1 por penales ante Japón luego de igualar 0-0.

Respecto a las niponas, tendrán que esperar para saber si clasifican mediante comparación de ranking con el cuarto puesto del Premundial de India, pues aquel torneo apenas está arrancando y culminará el sábado 14 de marzo.