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Tópicos: Deportes | Hockey césped | Selección chilena

Las Diablas tienen nómina confirmada para el Mundial de Bélgica-Países Bajos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El coach Cristóbal Rodríguez citó a 20 jugadoras del Team Chile para la cita.

Las Diablas tienen nómina confirmada para el Mundial de Bélgica-Países Bajos
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Este viernes, la selección femenina de hockey césped oficializó su nómina para la Copa del Mundo a realizarse en Bélgica y Países Bajos, entre el 15 y el 30 de agosto.

Para este certamen, que marca la segunda participación histórica de Las Diablas, el entrenador Cristóbal Rodríguez dispuso de lo mejor de su contingente y entregó una lista de 20 jugadoras.

El técnico afirmó que "el criterio fue buscar tener a las mejores dentro del plantel. Uno tiene muchas aristas en las cuales debe fijarse para elegir. Este equipo viene armado desde mucho antes y creo que la elección fue la correcta para enfrentar este desafío".

Respecto a los rivales que deben enfrentar en primera ronda, el estratego reconoció que "es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos. Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder".

"Por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial", cerró Rodríguez.

El combinado nacional arrancará su participación enfrentando al dueño de casa el día de la inauguración, para luego medir fuerzas con el cuadro oceánico (17 de agosto) y cerrar la fase de grupos con el conjunto nipón (19 de agosto).

NÓMINA DE LAS DIABLAS:

Porteras

  • Natalia Salvador Marambio 
  • Antonia Sáez

Defensas

  • Fernanda Villagrán
  • Denise Rojas
  • Fernanda Flores
  • Antonia Morales Orchard
  • Francisca Irazoqui
  • Constanza Muñoz del Valle

Mediocampistas

  • Domenica Ananías
  • Sofía Filipek
  • Constanza Palma
  • Agustina Solano
  • Paula Valdivia
  • Florencia Barrios Roccatagliata

Delanteras

  • María Jesús Maldonado
  • Fernanda Arrieta Mesías
  • Manuela Urroz Richter
  • Josefa Salas Kuscevic
  • Simone Avelli Maira
  • Laura Müller.

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