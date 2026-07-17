Las Diablas tienen nómina confirmada para el Mundial de Bélgica-Países Bajos

Este viernes, la selección femenina de hockey césped oficializó su nómina para la Copa del Mundo a realizarse en Bélgica y Países Bajos, entre el 15 y el 30 de agosto.

Para este certamen, que marca la segunda participación histórica de Las Diablas, el entrenador Cristóbal Rodríguez dispuso de lo mejor de su contingente y entregó una lista de 20 jugadoras.

El técnico afirmó que "el criterio fue buscar tener a las mejores dentro del plantel. Uno tiene muchas aristas en las cuales debe fijarse para elegir. Este equipo viene armado desde mucho antes y creo que la elección fue la correcta para enfrentar este desafío".

Respecto a los rivales que deben enfrentar en primera ronda, el estratego reconoció que "es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos. Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder".

"Por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial", cerró Rodríguez.

El combinado nacional arrancará su participación enfrentando al dueño de casa el día de la inauguración, para luego medir fuerzas con el cuadro oceánico (17 de agosto) y cerrar la fase de grupos con el conjunto nipón (19 de agosto).

NÓMINA DE LAS DIABLAS:

Porteras

Natalia Salvador Marambio

Antonia Sáez

Defensas

Fernanda Villagrán

Denise Rojas

Fernanda Flores

Antonia Morales Orchard

Francisca Irazoqui

Constanza Muñoz del Valle

Mediocampistas

Domenica Ananías

Sofía Filipek

Constanza Palma

Agustina Solano

Paula Valdivia

Florencia Barrios Roccatagliata

Delanteras