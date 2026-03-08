Manuela Urroz y la clasificación de las Diablas al Mundial: Somos un orgullo para el país

Luego de que la selección chilena femenina de hockey césped consiguiera la clasificación al Mundial de Países Bajos y Bélgica, fue su capitana Manuela Urroz quien tomó la palabra para valorar la instancia de ir a la cita planetaria en agosto.

"Esperamos poder volver a contar con este número de personas. Tuvimos un proceso donde nos desvivimos por lograr nuestro objetivo, venimos de meses de entrenamiento, todas dejan todo de lado. Es la primera prioridad estar acá porque ser Diabla es un orgullo", comenzó mencionando.

Pese a ello, recalcó: "Tenemos que ir por más porque queremos estar en unos Juegos Olímpicos. Estamos dejando a Chile en lo más alto con un equipo que es probablemente el equipo mejor rankeado del momento. Somos un orgullo para el país y por eso necesitamos un apoyo".

"Este equipo sufrió mucho y sufrió mucho con la partida de Claudia (Schüler), pero pudo levantarse de algo que nos partió y estar acá viviendo esta nueva clasificación con ella apoyándonos de otro lado, en sus canchas, con su mural, nos llena de orgullo", cerró.