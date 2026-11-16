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Tópicos: Deportes

IND responsabilizó a concierto de BTS y multará a productora por estado del Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Instituto Nacional de Deportes responsabilizó a DG Medios por el deterioro del césped tras el concierto de BTS y anunció medidas contractuales luego de que el recinto fuera descartado para el amistoso entre Chile y Colombia.

IND responsabilizó a concierto de BTS y multará a productora por estado del Nacional
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El Instituto Nacional de Deportes (IND) anunció multas contra la productora DG Medios por incumplir las condiciones establecidas para la restitución de la cancha del Estadio Nacional, cuyo deterioro obligó a descartar el recinto de Ñuñoa para el amistoso entre la selección chilena y Colombia, programado para este martes 17 de noviembre.

A través de una declaración pública, el organismo explicó las razones que impidieron utilizar el principal recinto deportivo del país: "Esta situación responde al estado actual del campo de juego, cuyo deterioro se produjo principalmente como consecuencia del concierto de BTS realizado en el recinto", señaló.

El IND también detalló las obligaciones que debía cumplir la productora: "Precisamente, para resguardar los compromisos deportivos previamente establecidos, el contrato suscrito con la productora DG Medios contemplaba expresamente la obligación de restituir la cancha en las mismas condiciones en que fue entregada, garantizando su disponibilidad y los estándares necesarios para el desarrollo de las actividades programadas".

Sin embargo, las labores realizadas resultaron insuficientes para recuperar el campo de juego. "Si bien la empresa implementó un plan de recuperación del césped, las medidas ejecutadas no permitieron alcanzar los resultados esperados, por lo que la cancha no logró recuperar las condiciones exigidas por las selecciones para disputar este encuentro", manifestó el organismo.

Finalmente, el IND confirmó que adoptará medidas contra la empresa responsable: "Ante este incumplimiento, el Instituto Nacional de Deportes está ejerciendo las facultades legales y contractuales que correspondan, incluyendo la aplicación de las multas establecidas en el contrato suscrito con DG Medios".

Además, reafirmó su compromiso con la protección de la infraestructura deportiva pública y con garantizar que el Estadio Nacional continúe siendo un recinto al servicio del país.

El partido de la Roja se jugará en el Estadio Monumental.

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