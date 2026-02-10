El COI prohibió al abanderado ucraniano llevar un casco homenaje a víctimas de la guerra

El competidor ucraniano de trineo Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, no podrá usar un casco que recuerda a algunos atletas fallecidos en la guerra de Ucrania, informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

El COI alegó para la prohibición a la regla 50.2 de la Carta Olímpica que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Heraskevych, de 26 años y que había utilizado el casco en la sesión de entrenamiento de este lunes, rendía homenaje a varios deportistas fallecidos durante el conflicto, como la pesista Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros.

Tras la decisión, el deportista mostró su rechazo en sus redes sociales: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados", expresó.