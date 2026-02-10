Síguenos:
Tópicos: Deportes | Juegos Olímpicos de Invierno

El COI prohibió al abanderado ucraniano llevar un casco homenaje a víctimas de la guerra

El deportista portó el casco en los entrenamientos, mas no podrá llevarlo en la competición.

El competidor ucraniano de trineo Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, no podrá usar un casco que recuerda a algunos atletas fallecidos en la guerra de Ucrania, informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

El COI alegó para la prohibición a la regla 50.2 de la Carta Olímpica que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Heraskevych, de 26 años y que había utilizado el casco en la sesión de entrenamiento de este lunes, rendía homenaje a varios deportistas fallecidos durante el conflicto, como la pesista Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros.

Tras la decisión, el deportista mostró su rechazo en sus redes sociales: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados", expresó.

En portada