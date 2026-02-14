En tres días: Atletas agotaron stock de 10.000 condones en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están en pleno desarrollo, pero se dio a conocer un curioso problema logístico: Se agotó el cargamento de condones a repartir entre los deportistas.

Desde los juegos de verano de Seúl 1988 se sigue la tradición de entregar preservativos a los atletas, con el fin de prevenir la difusión de enfermedades de transmisión sexual en la Villa Olímpica, considerando los encuentros íntimos entre los competidores durante los tiempos libres.

El diario La Stampa señaló que el stock de 10.000 profilácticos, dispuestos en alianza con la Región de Lombardía, se agotó en apenas tres días, de acuerdo con un deportista que optó por el anonimato.

"Nos prometieron que llegarían más, pero quién sabe cuándo", señaló el convertidor.

Esta complicación se dio ante la drástica reducción de existencias adoptada por la organización de la cita invernal en Italia respecto a París 2024.

En el megaevento francés se dispusieron 300.000 condones (dos al día por deportista), mientras que los 10.000 en Italia significaron un tres por atleta en total.