Johannes Klaebo agigantó su leyenda olímpica con su sexto oro en Milano-Cortina

El esquiador noruego Johannes Hosflot Klaebo, cerró su participación en Milano-Cortina 2026 con su sexto oro, agregando a su histórico registro el convertirse en el deportista con más victorias en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El competidor nórdico en estos Juegos ya se había convertido en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal, superando el palmarés de Marit Bjoergen (8) con 10 preseas doradas que terminaron siendo 11 luego de imponerse en la carrera de fondo de 50 kilómetros.

En la acción sabatina se impuso en la prueba reina, por delante de sus compatriotas Martin Loewenstrom Nyenget, que acabó segundo; y Emil Iversen, que capturó el bronce.

De esta manera, Klaebo dejó atrás el récord de cinco oros que estableció el estadounidense Eric Heiden en Lake Placid 1980.

"Ha sido increíble cerrarlo así, encima con tres noruegos en el podio. No sé cómo lo he conseguido. Hoy he tenido que pelear duro por este oro, tuve que lucharlo hasta el final", dijo Klaebo luego de su último triunfo en los montes italianos.

"Ahora necesitaré unos días para digerir todo esto. Más adelante ya empezaré a darme cuenta de lo que he logrado", agregó.

Además de ser el más grande en los Juegos Olímpicos de Invierno, además se instaló como el segundo máximo ganador sumando la edición veraniega, solo por detrás de Michael Phelps y sus 23 preseas doradas.