Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Esquí

Sebastián Endrestad cerró la participación chilena en los Juegos Olímpicos de Invierno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cita olímpica vio la despedida del Team Chile en la penúltima jornada de acción.

Sebastián Endrestad cerró la participación chilena en los Juegos Olímpicos de Invierno
 Santiago Bahamonde / Team Chile
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado, la acción del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 finalizó con la participación del esquiador Sebastián Endrestad en el cross country de 50 kilómetros.

Lamentablemente, el nacional no pudo completar la jornada, pues conformó el grupo de eliminados por quedar a más de una vuelta del líder. Endrestad fue 56°; penúltimo entre quienes finalizaron con un puesto en la tabla.

En tanto, el noruego Johannes Klaebo (2:06.8) se quedó con el oro en una estrecha definición con su compatriota Martin Nyenget, medallista de plata a 8,9 segundos. El bronce también fue noruego, con Emil Iversen rematando tercero (+30,7).

De esta manera, Chile dijo adiós en el penúltimo día de los Juegos en los montes italianos: El joven Tomás Holscher, de 18 años, obtuvo los mejores resultados con un Top 30 y un Top 25 en su debut olímpico, en el Slalom Gigante y Slalom.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada