Tópicos: Deportes | Juegos Olímpicos de Invierno

Milano-Cortina: Endrestad fue el quinto mejor latinoamericano en los 10K de cross country

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno llegó en la posición 92°.

Publicado:

Autor: Redacción Cooperativa

El chileno llegó en la posición 92°.
El esquiador chileno Sebastián Endrestad concluyó con éxito los 10 kilómetros del cross country en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, prueba realizada durante esta mañana.

El especialista de fondo se ubicó en la posición 92° de 111 participantes y completó el recorrido con un tiempo de 26:21.0, siendo el quinto entre los 10 competidores latinoamericanos, por debajo del argentino Franco Del Farra (58°), el haitiano Stevenson Savart (79°), el boliviano Timo Juhani Gronlund (82°) y el trasandino Mateo Sauma (89°).

El oro se lo llevó el noruego Johannes Hoesflot Klaebo con 20:36.2. La plata fue para el francés Mathis Desloges con 20:41.1, mientras que el podio lo cerró el también noruego Einar Hedegart con 20:50.2.

Endrestad cerrará su participación en esta edición de los Juegos Olímpicos el próximo sábado cuando compita en los 50 kilómetros.

