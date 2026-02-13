Milano-Cortina: Endrestad fue el quinto mejor latinoamericano en los 10K de cross country

El esquiador chileno Sebastián Endrestad concluyó con éxito los 10 kilómetros del cross country en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, prueba realizada durante esta mañana.

El especialista de fondo se ubicó en la posición 92° de 111 participantes y completó el recorrido con un tiempo de 26:21.0, siendo el quinto entre los 10 competidores latinoamericanos, por debajo del argentino Franco Del Farra (58°), el haitiano Stevenson Savart (79°), el boliviano Timo Juhani Gronlund (82°) y el trasandino Mateo Sauma (89°).

El oro se lo llevó el noruego Johannes Hoesflot Klaebo con 20:36.2. La plata fue para el francés Mathis Desloges con 20:41.1, mientras que el podio lo cerró el también noruego Einar Hedegart con 20:50.2.

Endrestad cerrará su participación en esta edición de los Juegos Olímpicos el próximo sábado cuando compita en los 50 kilómetros.