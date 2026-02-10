Sebastián Endrestad completó el sprint del esquí de fondo en Milano-Cortina 2026

El deportista del Team Chile Sebastián Endrestad completó su participación en la prueba de sprint del cross country masculino (esquí de fondo), finalizando en el puesto 86° de la competencia realizada a primera hora de este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.

En una exigente disciplina, el nacional entregó todo su esfuerzo en la pista y logró superar a algunos rivales dentro de una lista de 95 participantes, aunque su registro no fue suficiente para clasificar a la siguiente fase de eliminación directa.

El fondista nacional completó el circuito de 1,5 kilómetros con un tiempo de 3h43'31". El chileno quedó distante del gran ganador de la jornada clasificatoria, el noruego Johannes Klaebo, quien dominó el cronómetro con una marca de 3h07'37".

Tras este intenso debut, Endrestad se tomará un breve descanso para recuperar energías y volver a la nieve el próximo viernes 13 de febrero.