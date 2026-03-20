Tomás González: Chile tiene la capacidad de ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud

El gimnasta chileno Tomás González respaldó la candidatura de Santiago como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, destacando que el país cuenta con experiencia reciente e infraestructura para recibir un evento deportivo de esa magnitud.

"Yo creo que es un gran precedente haber sido sede de unos Juegos Panamericanos, que es el megaevento más grande luego de los Juegos Olímpicos. Quedó infraestructura y hay una capacidad importante en nuestro país para organizar este tipo de eventos", explicó el deportista olímpico.

"Por supuesto que se requiere mayor inversión porque los Juegos Olímpicos Juveniles tienen un mayor volumen de participantes, pero estamos en un buen pie para poder ser sede", añadió.

Además González recalcó cuáles son las principales fortalezas de la candidatura nacional. "La estabilidad económica de nuestro país con respecto a otros de la región y toda la infraestructura que dejaron los Juegos Panamericanos 2023 juegan a favor. Se realizó un evento impecable que todos pudieron disfrutar, y eso es un gran precedente para ir como favoritos a ganar esta sede", afirmó.

Finalmente, el medallista Panamericano, puso el foco en el impacto que este tipo de competencias genera en la gente y en los deportistas más jóvenes. "Se ha demostrado en un par de ocasiones con los Juegos Suramericanos 2014 y los Juegos Panamericanos 2023 que a la gente le encanta asistir a las distintas disciplinas. Esto significa una inspiración para los más jóvenes, por lo tanto es una gran oportunidad para que los chicos se motiven practicando deporte y eventualmente representen a Chile", cerró.