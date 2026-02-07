Tomás Holscher tomará el lugar del lesionado Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno

A través de sus canales oficiales, el Team Chile confirmó al joven esquiador nacional Tomás Holscher como reemplazante del lesionado Henrik Von Appen en el esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan en Milán y Cortina, Italia.

La baja de Von Appen justo antes del inicio del megaevento internacional le abrió la puerta al deportista nacional, que tendrá su debut olímpico con 18 años, específicamente en la pruebas de Slalom y Slalom Gigante.

Holscher viene de buenas actuaciones en el FIS de Waterville Valley Resort (Estados Unidos) y la Nor-Am Cup de Mont Tremblant (Canadá), donde logró medalla de bronce y un cuarto lugar, respectivamente.

Además, Tomás llevará a la cita "de los anillos" un apellido ligado al deporte blanco, pues sus hermanos Kay, Diego, Pedro y Rosario también son esquiadores.

El estreno de Holscher será el sábado 14 de febrero (GMT) en Slalom Gigante, mientras el inicio en Slalom tradicional será el lunes 16. Ambas pruebas aún deben definir las series y, por ende, los horarios específicos para el representante nacional.