Sudáfrica anunció a Durban como su ciudad candidata para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

Sudáfrica presentará la ciudad costera de Durban para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, tal como informó este jueves la Confederación Deportiva y Comité Olímpico de Sudáfrica (SASCOC).

"Creo que eso es lo más emocionante para nosotros. Serían los primeros Juegos Olímpicos de verano en África", subrayó la presidenta de la SASCO, Lwandile Simelane en un acto realizado en Johannesburgo.

La SASCOC efectuará presentaciones ante la Comisión de Futuras Sedes del Comité Olímpico Internacional este noviembre, los análisis de viabilidad se espera que concluyan en marzo de 2027 y la selección definitiva de la sede tendrá lugar en 2029.

De esta manera, Sudáfrica se suma a un grupo de países que aspiran a acoger la más importante cita polideportiva del planeta, como Catar, India, Alemania o Turquía.