CDP: Esteban González fue elegido el mejor técnico del deporte chileno

El Círculo de Periodistas Deportivos entregó este jueves el listado de premios especiales de cara a la ceremonia del Mejor de Los Mejores, a realizarse el próximo lunes 29 de diciembre.

En ese listado aparece el ahora extécnico de Coquimbo Unido Esteban González, quien fue reconocido como el mejor entrenador del deporte chileno.

En tanto, la exvoleibolista Marisol Ibarra y el exfutbolista Juan Olivares serán premiados como Mejores Antiguos Deportistas.

Además, el tenista Cristian Garin se hizo acreedor del Premio "Claudia Schuler" al Fair Play.

Mientras que el automovilista Bruno Miranda y el skeetero Diego Parra fueron reconocidos como Promesa Deportiva.

Además, la tenimesista paralímpica Tamara Leonelli recibirá el Premio Inspiración de la Fundación Te Apoyamos.

La lista de premios