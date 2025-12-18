Síguenos:
Deportes | Mejores deportistas

CDP: Esteban González fue elegido el mejor técnico del deporte chileno

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ahora técnico de Querétaro será reconocido por el Círculo de Periodistas.

CDP: Esteban González fue elegido el mejor técnico del deporte chileno
El Círculo de Periodistas Deportivos entregó este jueves el listado de premios especiales de cara a la ceremonia del Mejor de Los Mejores, a realizarse el próximo lunes 29 de diciembre.

En ese listado aparece el ahora extécnico de Coquimbo Unido Esteban González, quien fue reconocido como el mejor entrenador del deporte chileno.

En tanto, la exvoleibolista Marisol Ibarra y el exfutbolista Juan Olivares serán premiados como Mejores Antiguos Deportistas.

Además, el tenista Cristian Garin se hizo acreedor del Premio "Claudia Schuler" al Fair Play.

Mientras que el automovilista Bruno Miranda y el skeetero Diego Parra fueron reconocidos como Promesa Deportiva.

Además, la tenimesista paralímpica Tamara Leonelli recibirá el Premio Inspiración de la Fundación Te Apoyamos.

La lista de premios

  • Mejor Entrenador: Esteban González, técnico de Coquimbo Unido en el fútbol
  • Mejor Antigua Deportista: Marisol Ibarra, del voleibol
  • Mejor Antiguo Deportista: Juan Olivares, del fútbol
  • Actuación Relevante: La tripulación de la familia Ducasse, en el velerismo
  • Premio Claudia Schüler al Fair Play: Cristian Garin, del tenis
  • Promesa Deportiva: Bruno Miranda, del automovilismo, y Diego Parra, del tiro al vuelo
  • Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos: Tamara Leonelli, del para tenis de mesa
  • Premio Construye el Deporte de Constructora Oval: Club Deportivo Phoenix de Valdivia
  • Premio CMPC Mejor Deportista Outdoor del Año: Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides, del trail running

